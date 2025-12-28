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Rugăciuni pentru Zelenski, pedepsite în Rusia: aproape 70 de persoane, reținute la Sankt Petersburg

Rugăciuni pentru Zelenski, pedepsite în Rusia: aproape 70 de persoane, reținute la Sankt Petersburg

Rugăciuni pentru Zelenski, pedepsite în Rusia: aproape 70 de persoane, reținute la Sankt Petersburg

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 28 dec. 2025, 13:41

Rugăciuni pentru Zelenski, pedepsite în Rusi

Forţele de securitate ruse au reţinut aproape 70 de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care şi-ar fi dedicat rugăciunile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi armatei Ucrainei, relatează agenţia EFE.

Poliţia a efectuat vineri o razie în timpul unei reuniuni a organizaţiei religioase proucrainene „Şcoala Principiului Unit”, fondată în Ucraina, reţinând toţi participanţii prezenţi. Aceştia sunt acuzaţi de răspândirea de informaţii false despre forţele armate ruse, infracţiune grav sancţionată de legislaţia rusă.

La întâlnirile grupării participau, potrivit autorităţilor, profesori din mai multe regiuni ale Rusiei, însă majoritatea celor reţinuţi sunt locuitori ai oraşului Sankt Petersburg.

Presa rusă susţine că liderii sectei promovau idei contrare poziţiei oficiale a Kremlinului privind războiul din Ucraina, denigrând soldaţii ruşi şi cetăţenii care susţin acţiunile militare ale Moscovei.

De asemenea, membrii organizaţiei se rugau pentru protejarea cetăţenilor ruşi de mobilizare, pentru armata ucraineană şi pentru preşedintele Volodimir Zelenski. Potrivit anchetatorilor, participanţii erau încurajaţi să îşi declare deschis poziţia anti-război inclusiv în faţa familiilor.

Cei reţinuţi riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare, în funcţie de concluziile anchetei.

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