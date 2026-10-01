Escrocherie de 450.000 de lei în Buzău. O femeie ar fi crezut că vorbește cu actorul Park Seo-joon

O femeie din Buzău ar fi fost victima unei escrocherii online după ce a crezut că discută cu actorul sud-coreean Park Seo-joon. Prejudiciul ar fi de 450.000 de lei.
O femeie din Buzău ar fi pierdut aproximativ 450.000 de lei după ce a ajuns să creadă că discută online cu actorul sud-coreean Park Seo-joon. Cazul ar face parte dintr-o schemă de înșelătorie în care infractorii se folosesc de identitatea unor persoane cunoscute pentru a câștiga încrederea victimelor.
Femeia din Buzău ar fi crezut că vorbește cu Park Seo-joon
Potrivit informațiilor prezentate în cazul investigat, femeia ar fi purtat conversații online cu o persoană care pretindea că este actorul sud-coreean Park Seo-joon.
În urma interacțiunilor, aceasta ar fi ajuns să aibă încredere în interlocutor și să îi trimită sume importante de bani. În total, prejudiciul reclamat s-ar ridica la aproximativ 450.000 de lei.
Park Seo-joon este un actor sud-coreean cunoscut pentru rolurile sale în producții precum „Itaewon Class” și „What's Wrong with Secretary Kim”, dar și pentru apariția sa în filmul „The Marvels”.
Cum funcționează escrocheriile prin identități false
Cazul evidențiază un tip de fraudă online în care infractorii se folosesc de numele și imaginea unor persoane publice pentru a crea impresia că victima comunică direct cu vedeta respectivă.
Astfel de conturi pot utiliza fotografii publice, informații preluate de pe internet și mesaje personalizate pentru a construi o relație de încredere cu victima.
După stabilirea contactului, escrocii pot solicita bani sub diferite pretexte, inclusiv pentru cheltuieli urgente, deplasări, taxe sau alte situații inventate.
Prejudiciu de sute de mii de lei
În cazul femeii din Buzău, suma despre care se vorbește este de aproximativ 450.000 de lei, o valoare considerabilă care ar fi fost transferată în urma interacțiunilor online.
Autoritățile recomandă prudență în cazul persoanelor cunoscute exclusiv prin intermediul rețelelor sociale sau al aplicațiilor de mesagerie, în special atunci când acestea solicită bani.
Cum te poți feri de o astfel de escrocherie
Specialiștii recomandă verificarea identității interlocutorului înainte de efectuarea oricărei plăți. Faptul că un profil folosește fotografii reale sau numele unei persoane cunoscute nu înseamnă că acel cont îi aparține.
De asemenea, solicitările de bani venite din partea unor persoane cunoscute doar online reprezintă un important semnal de alarmă.
În cazul în care o persoană suspectează că a fost victima unei fraude, este important să păstreze conversațiile, dovezile plăților și datele conturilor implicate și să sesizeze cât mai rapid autoritățile.