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Social· 1 min citire
Proiect Legea salarizării. Scad veniturile bugetarilor, conform noilor variante
Publicat20 aug. 2026, 20:03
Actualizat20 aug. 2026, 20:04
SursăRealitatea PLUS
Un nou proiect al legii salarizării din sectorul public indică o diminuare a veniturilor pentru angajații de la stat. Potrivit documentului obținut în exclusivitate, de Realitatea Plus, reducerea este cauzată de scăderea Valorii de Referință (VR) — parametrul fundamental pe baza căruia se calculează leafa fiecărui bugetar.
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