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Ministerul Apărării caută să angajeze 7.000 de soldați. Se promite salariu din prima zi

Angajări la Ministerul Apărării

Angajări la Ministerul Apărării

Scris deStoica Marian
Publicat8 iul. 2026, 10:18
Sursărealitatea.net

Ministerul Apărării lansează una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimii ani: peste 7.000 de posturi sunt oferite celor care vor să intre în sistem, pe fondul unui deficit tot mai mare de personal și al presiunilor de securitate din regiune.

Cei admiși beneficiază de salariu stabil încă de la începutul activității, asistență medicală și posibilitatea de a urma o carieră într-un domeniu considerat sigur și respectat. Potrivit MApN, din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană.

Recrutarea este deschisă atât tinerilor care își caută stabilitate profesională, cât și celor care vor să facă o schimbare în carieră. Procesul de înscriere și condițiile minime sunt disponibile pe site-ul MApN, unde candidații pot găsi toate detaliile despre etapele selecției și centrele de recrutare.

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