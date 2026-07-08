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Emoții pentru absolvenții de gimnaziu: astăzi vor fi publicate rezultatele finale la Evaluarea Națională

Rezultate Evaluarea Națională/ Arhivă foto

Rezultate Evaluarea Națională/ Arhivă foto

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat8 iul. 2026, 08:24
Actualizat8 iul. 2026, 08:25
SursăRealitatea.Net

Emoțiile continuă pentru zeci de mii de absolvenți de gimnaziu și părinții lor. Ministerul Educației publică astăzi rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026, după soluționarea contestațiilor, iar notele obținute vor stabili clasamentul final înaintea admiterii la liceu.

Ministerul Educației și Cercetării anunțase înainte de depunerea contestațiilor că 79% dintre candidații de la Evaluarea Națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5.

Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.

Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 113.192 de elevi (79%). Șapte elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece).

Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă opt elevi. Rezultatele sunt afișate/publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR).

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