Economie· 1 min citire

Valul de căldură scumpește energia electrică. România are cele mai mari prețuri din zonă - ANALIZĂ

Energie electrică

Energie electrică

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat8 iul. 2026, 07:40
SursăRealitatea PLUS

Canicula ar putea duce la creșteri și mai mari de prețuri ale energiei electrice în Europa. În Grecia sunt majorări de peste 50 la sută, iar operatorii din energie se pregătesc pentru un viitor dificil. România este în continuare campioană la cele mai mari prețuri din regiune: prețul mediu ajunge la aproape 117 euro pe megawatt-oră.

Prețul mediu de închidere pe piața din Grecia a fost luni de aproape 110 euro pe megawatt-oră, în creștere cu aproape 52 la sută față de zilele trecute. În orele de vârf, prețul a ajuns chiar și la 210 euro.

Bulgaria se află și ea la același nivel, în timp ce România are un preț mediu și mai mare, de aproape 117 euro pe megawatt-oră. Astfel se reflectă presiunile puternice care se dezvoltă în întreaga regiune.

Discrepanțele mari care continuă să apară între piețele interconectate, precum cele din Austria și Ungaria, confirmă faptul că rețeaua de transport existentă nu permite întotdeauna echilibrarea eficientă a prețurilor între statele membre. Autoritățile din domeniu sunt în alertă sporită, deoarece temperaturile ridicate prelungite cresc semnificativ încărcarea sistemului. 

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