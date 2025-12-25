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Incident grav de Crăciun pe o pârtie din Predeal: femeie rănită după ce a fost lovită de o sanie

Incident grav de Crăciun pe o pârtie din Predeal: femeie rănită după ce a fost lovită de o sanie

Incident grav de Crăciun pe o pârtie din Predeal: femeie rănită după ce a fost lovită de o sanie

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 25 dec. 2025, 18:30

Femeie rănită după ce a fost lovită de o sanie

Un accident grav s-a produs în ziua de Crăciun pe o pârtie din stațiunea Predeal, unde o femeie a ajuns la spital după ce a fost implicată într-un incident în timp ce se dădea cu sania. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, după ce și-a pierdut temporar cunoștința.

Potrivit informațiilor transmise de Salvamont Brașov, femeia a fost lovită din spate de o altă sanie, impactul fiind suficient de puternic pentru a provoca leșinul victimei. Salvatorii montani atrag atenția că acesta este primul accident grav înregistrat în acest sezon de iarnă.

„Sezonul de iarnă abia a început și, din păcate, a fost deja consemnat un accident serios. O persoană aflată pe sanie a fost lovită din spate de un alt utilizator al pârtiei, suferind o pierdere temporară a cunoștinței, fapt ce a necesitat intervenția rapidă a echipajelor de salvare”, au transmis reprezentanții Salvamont.

Femeia a fost stabilizată la fața locului de salvatorii de la Formația Salvamont Predeal, din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov, după care a fost preluată de un echipaj SMURD. La momentul transportului cu ambulanța, victima era conștientă.

Autoritățile reamintesc turiștilor importanța respectării regulilor de siguranță pe pârtii, inclusiv în cazul activităților aparent inofensive, precum sănișul.

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