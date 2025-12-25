Advertising
Social· 1 min citire
Incident grav de Crăciun pe o pârtie din Predeal: femeie rănită după ce a fost lovită de o sanie
Incident grav de Crăciun pe o pârtie din Predeal: femeie rănită după ce a fost lovită de o sanie
Femeie rănită după ce a fost lovită de o sanie
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 22:12Alertă la graniță. Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. MApN a ridicat de la sol două avioane F-16
- 21:14FCSB, umilită de Auda! Roș-albaștrii s-au făcut de râs și au fost eliminați din Conference League
- 20:45Situație fără precedent în Ungaria! Peter Magyar declară criză energetică după oprirea centralei de la Paks
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News