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IGI: 20 de cetățeni străini, plasați în custodie publică în centrele de cazare din Otopeni și Arad
Serviciul de Imigrări
Publicat19 aug. 2026, 13:43
Sursărealitatea.net
Douăzeci de cetățeni străini sunt plasați în custodie publică, în prezent, în centrele de cazare destinate acestora din Otopeni și Arad, au anunțat polițiștii de la Imigrări.
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