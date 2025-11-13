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Clipe de coșmar pentru o tânără din Capitală. A fost luată cu forța și dusă spre Mureș

Clipe de coșmar pentru o tânără din Capitală. A fost luată cu forța și dusă spre Mureș

Clipe de coșmar pentru o tânără din Capitală. A fost luată cu forța și dusă spre Mureș

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 13 nov. 2025, 17:55

Clipe de coșmar pentru o tânără din Capitală. A fost luată cu forța și dusă spre Mureș

O tânără de 18 ani din Capitală a trecut prin clipe de groază după ce fostul iubit ar fi răpit-o și ar fi încercat să o ducă împotriva voinței sale spre județul Mureș.

Clipe de coșmar pentru o tânără din Capitală. A fost luată cu forța și dusă spre Mureș

Fata a reușit să scape abia în Predeal, într-o stație de carburant, unde a cerut ajutorul angajaților. Aceștia au sunat imediat la 112, alertând poliția.

Potrivit autorităților, apelul a fost făcut miercuri, în jurul orei 13:00, iar un echipaj de la Poliția Stațiunii Predeal s-a deplasat de urgență la fața locului. Tânăra era vizibil speriată și a fost dusă la sediul poliției pentru audieri.

În urma verificărilor s-a stabilit că cei doi foști parteneri s-au întâlnit inițial de bunăvoie, în București, pentru a discuta despre relația lor. La un moment dat, însă, pe fondul unor neînțelegeri, bărbatul ar fi blocat ușile mașinii și i-ar fi luat telefonul, continuând deplasarea spre Mureș, în ciuda insistențelor tinerei de a coborî.

Fata a reușit să scape abia în Predeal, unde a profitat de o oprire la o benzinărie pentru a cere ajutor.

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