Alertă ANSVSA la Lidl. Un produs, retras din magazine din cauza bacteriei care poate provoca afecțiuni gastrointestinale

ANSVSA a anunțat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică Milbona, vândut în magazinele Lidl. Măsura a fost luată după depistarea bacteriei Bacillus cereus, care poate provoca afecțiuni gastrointestinale.

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