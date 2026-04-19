BNS cere consultări urgente la Cotroceni: apel către Nicușor Dan pentru o guvernare stabilă sau alegeri anticipate

Sursă: Realitatea.net

Blocul Național Sindical (BNS) îi solicită președintelui Nicușor Dan inițierea de urgență a unor consultări directe cu liderii partidelor parlamentare, în vederea formării unei guvernări stabile, credibile și responsabile.

Apelul vine într-un context pe care sindicaliștii îl descriu drept „critic” pentru economia și societatea românească.

Scrisoare deschisă într-un moment de criză

Demersul BNS este adresat atât președintelui, cât și principalilor lideri politici: Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR), George Simion (AUR), Anamaria Gavrilă (POT) și Diana Iovanovici-Șoșoacă (SOS România).

Sindicaliștii avertizează că România traversează o perioadă de „maximă vulnerabilitate”, marcată de instabilitate politică și presiuni economice tot mai accentuate.

Probleme economice majore semnalate

Președintele BNS, Dumitru Costin, atrage atenția asupra unor indicatori îngrijorători:

creștere economică revizuită în scădere de Fondul Monetar Internațional;

cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană;

inflație ridicată, care erodează puterea de cumpărare;

costuri mari de finanțare și împrumuturi externe în creștere.

Potrivit BNS, aceste probleme sunt amplificate de creșterea prețurilor la energie și alimente, dar și de presiunile asupra mediului de afaceri și pieței muncii.

Sindicaliștii îi cer președintelui să își exercite rolul de mediator și să convoace un dialog real între partidele politice și partenerii sociali - sindicate și patronate.

Obiectivul principal: negocierea unei formule de guvernare care să își asume un program clar de stabilizare economică și socială.

Printre prioritățile propuse de BNS se numără:

asigurarea securității energetice;

consolidarea securității alimentare;

relansarea investițiilor interne;

transparență în contractarea împrumuturilor externe;

măsuri concrete pentru creșterea nivelului de trai.

Scenariul alegerilor anticipate

În lipsa unui acord politic solid, BNS avertizează că soluția democratică rămâne organizarea de alegeri anticipate. Potrivit organizației, actuala criză politică amplifică riscurile economice și reduce capacitatea statului de a răspunde eficient provocărilor.

Apelul BNS vine într-un moment în care România se confruntă simultan cu provocări economice, sociale și politice.