MAE, reacție dură după prezența Dianei Șoșoacă la forumul lui Vladimir Putin de la Sankt Petersburg
Diana Șoșoacă și Vladimir Putin
Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj ferm după ce Diana Șoșoacă a participat la forumul organizat la Sankt Petersburg și i-a adresat direct un mesaj lui Vladimir Putin, amfitrionul reuniunii. „Nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAE, într-o postare pe rețelele de socializare.
Valorile UE sunt „incompatibile cu oligarhia economică, captura statului și regimurile care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani”, a transmis Andre Țărnea.
În mesajul său, oficialul MAE atrage atenția că astfel de apariții publice nu legitimează propaganda Kremlinului:
„În realitate, efectul este contrar celui scontat, forumul devenind exemplu de manual al propagandei mincinoase. Prezența alături de oficiali ruși și oameni de afaceri sub regim de sancțiuni europene a unor cetățeni europeni nu îi validează pe primii și îi descalifică pe ultimii.”
De ce a fost Diana Șoșoacă la Sankt Petersburg
Diana Șoșoacă a participat în ultimele zile la forumul economic și politic găzduit de Vladimir Putin, unde au fost prezenți oficiali ruși și persoane aflate pe listele de sancțiuni europene.
Senatoarea a susținut discursuri și a acordat interviuri presei ruse, promovând mesaje critice la adresa UE și NATO.
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