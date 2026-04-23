Anca Alexandrescu, despre planul PSD după ieșirea de la guvernare: Bolojan va pleca, e doar o chestiune de timp

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a vorbit joi despre planul PSD după ieșirea de la guvernare și a subliniat că este doar o chestiune de timp până când va pleca Ilie Bolojan din fruntea Executivului.

”Înțeleg că USR-ul și-a schimbat discursul imediat după ce aseară Nicușor Dan a ieșit la declarații și a cerut o dezescaladare a situației și cred că nu se referea la PSD, ci se refera la atacurile USR-ului la adresa PSD-ului și, evident, la atacurile celor care sunt în jurul lui Ilie Bolojan.

Așadar, nu mă surprinde schimbarea de poziție a celor de la USR, nu mă surprinde nici schimbarea de poziție de aseară a lui Ciprian Ciucu, care a spus că într-un final vor negocia din nou cu PSD și sunt convinsă că lucrurile așa se vor întâmpla.

Ideea este următoarea, pentru că am tot văzut că sunt lansate tot felul de scenarii cu ce ar urma să se întâmple. După demisia miniștrilor, într-adevăr PSD-ul intenționează să depună la Curtea Constituțională o sesizare pentru a lămuri subiectul legat de cele 45 de zile în interiorul cărora Ilie Bolojan ar trebui să meargă în Parlament pentru schimbarea compoziției politice a Guvernului.



Sunt mai multe opinii care spun că, de fapt, nefiind clarificată această chestiune din punct de vedere juridic, Ilie Bolojan are posibilitatea să rotească miniștri în interiorul Guvernului din 45 în 45 de zile. Iată, PSD-ul vrea să obțină această clarificare, existând deja un precedent. Guvernul Ponta III, după ce PNL-ul a ieșit din USL și a ieșit de la guvernare și Ponta a înlocuit cu UDMR atunci, și nu mai știu cine a intrat în Guvern atunci, și în interiorul celor 45 de zile a mers în Parlament pentru reconfirmarea noii componențe politice. Deci, asta își dorește PSD-ul să facă.

Însă, acest demers la Curtea Constituțională nu blochează demersul moțiunii de cenzură. Din informațiile pe care le am, aceste acțiuni vor merge în paralel, această depunere a sesizării la Curtea Constituțională cu moțiunea de cenzură.

Acum, nu știm cât de repede va depune moțiunea de cenzură PSD-ul, dacă o vor depune ei primii sau dacă o vor depune cei de la AUR. Important este că și PSD-ul va vota moțiunea AUR-ului și AUR-ul va vota moțiunea PSD-ului. Restul este zgomot de fond.

Orice altă încercare în afara legii și a Constituției, evident că nu va avea succes. Și repet, după ieșirea de aseară și după schimbarea de discurs a celor de la USR, și o să vedeți că va fi din ce în ce mai multă liniște în zona USR-ului, cu siguranță Ilie Bolojan va pleca. E o chestiune de timp, nu de dacă”, a declarat Anca Alexandrescu.