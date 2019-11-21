Economie· 1 min citire

Euro depășește maximul istoric întregistrat luni. Cursul stabilit de BNR: 4,7759 lei/euro

Euro depășește maximul istoric întregistrat luni. Cursul stabilit de BNR: 4,7759 lei/euro

Euro depășește maximul istoric întregistrat luni. Cursul stabilit de BNR: 4,7759 lei/euro

Scris de Solomon Andrei Publicat: 21 nov. 2019, 12:19

Leul şi-a continuat marţi deprecierea, coborând cu 0,30 bani (0,06%) faţă de euro, astfel încât ...

Leul şi-a continuat marţi deprecierea, coborând cu 0,30 bani (0,06%) faţă de euro, astfel încât moneda europeană a atins un nou maxim istoric, cursul afişat de Banca Naţională a României (BNR) fiind 4,7759 lei/euro.BNR a cotat luni euro la 4,7729 de lei, acesta fiind ultima cotaţie record. Pe piaţa interbancară moneda naţională s-a tranzacţionat între 4,7729 şi 4,7788 de lei pentru un euro.Pe de altă parte, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a ajuns la 4,3145 lei, în scădere cu 0,14 de bani (-0,03%), faţă de cursul de luni, respectiv 4,3159 lei/dolar.Moneda naţională s-a apreciat şi faţă de francul elveţian, cu 0,64 de bani (-0,15%). Astfel, cotaţia francului a ajuns la 4,3522 lei, comparativ cu 4,3586 de lei/franc.Gramul de aur s-a scumpit cu 97,71 de bani (0,48%), până la 203,3031 lei, de la 202,3260 de lei, cât se stabilise în şedinţa precedentă.

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