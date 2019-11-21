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Economie· 1 min citire
Euro depășește maximul istoric întregistrat luni. Cursul stabilit de BNR: 4,7759 lei/euro
Euro depășește maximul istoric întregistrat luni. Cursul stabilit de BNR: 4,7759 lei/euro
Leul şi-a continuat marţi deprecierea, coborând cu 0,30 bani (0,06%) faţă de euro, astfel încât ...
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