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Economie· 1 min citire
Motorina, mai scumpă în România decât în Germania
FOTO: Arhivă
Motorina din Germania, mai ieftină decât cea din România, deși salariile noastre sunt mult mai mici. În timp ce prețul unui litru de motorină era de aproximativ 9,60 lei în România, în Germania costa doar 8,75 lei.
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