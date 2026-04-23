Schimbare în familia lui Viktor Orbán: fiul său renunță la cariera militară

După recentele alegeri, atenția publică se îndreaptă tot mai mult spre familia premierului ungar Viktor Orbán, unde apar primele semnale de schimbare.

Fiul acestuia, Gáspár Orbán, ar urma să părăsească Forțele Armate ale Ungaria, după ce a depus o cerere oficială de eliberare din funcție, potrivit unor informații apărute în presa locală.

Decizia vine într-un context complicat, marcat de măsurile de urgență impuse de autorități pe fondul războiului din Ucraina, care au limitat în ultimii ani posibilitatea militarilor de a părăsi sistemul.

Surse apropiate situației susțin că solicitarea ar fi fost depusă înainte de alegerile din 12 aprilie și că există deja discuții la nivel intern privind plecarea sa, aceasta fiind rezultatul unui acord între părți.

Dacă decizia va fi aprobată, Gáspár Orbán urmează să revină la viața civilă, într-o mișcare care atrage atenția atât prin momentul ales, cât și prin implicațiile sale simbolice.