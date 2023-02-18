Victorie mare pentru HC Buzău în meciul din deplasare cu Steaua București

Steaua București - HC Buzău 30-32 (14-15)

HC Buzău 2012 a obținut o victorie importantă, dar și surprinzătoare, în meciul din deplasare cu Steaua București, o echipă aflată în luota pentru un loc de cupe europene. Buzoienii au dominat meciul de la cap la coadă și au condus chiar și cu 6 goluri, iar la final s-au impus la o diferență de două goluri, scor 30-32 (14-15), în meciul jucat în Sala Apollo din București.

HC Buzău a deschis scorul și apoi a avut 0-2, dar în minutul 11 Steaua a preluat conducerea, scor 5-4. Bucureștenii au mai condus o singură dată, scor 6-5, după care HC Buzău a revenit la conducere și s-au distanțat la 3 goluri, scor 9-12, în minutul 25, și 12-15 în minutul 28. La pauză echipa din Buzău a intrat în avantaj de un gol, scor 14-15.

După pauză Anton a marcat primul gol și Buzăul s-a distanțat din nou la două goluri, iar 35 Dumitrana a refăcut diferența de 3 goluri. Diferența s-a mărit la 6 goluri în minutul 39, scor 16-22, după un gol marcat de Monteiro de Barro. În minutul 52 gazdele s-au apropiat la două goluri, scor 26-28. De la 27-29 HC Buzău s-a distanțat la 27-31 în minutul 57 și 28-32 în minutul 59, Mane aducând astfel liniștea în tabăra buzoiană, care din minutul 57 nu l-au mai avut la dispoziție nici pe Dumitrana, care a primit cartonașul roșu pentru trei eliminări. Steaua a mai marcat de două ori până la final dar insuficient pentru a mai obțne ceva din acest meci în care HC Buzău a condus aproape tot meciul.

Pentru HC Buzău au marcat: Monteiro de Barro -6 goluri, Anton -6, Dumitrana -5, Mironescu -5, Mitrovic -5, Mane -4, Iordachi -1. În poartă Taciuc a avut 15 intervenții reușite. Au mai jucat: Manole, Crăciunescu, Stroe, Meduric, Păunescu, Juskenas.

După 18 etape HC Buzău rămâne pe locul 9, cu 22 de puncte. În etapa a 19-a HC Buzău va juca pe teren propriu cu CSM Oradea, ultima clasată în Liga Zimbrilor și singura echipă fără niciun punct câștigat.



Sursa: Realitatea de Buzau