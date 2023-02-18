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Victorie mare pentru HC Buzău în meciul din deplasare cu Steaua București

18 feb. 2023, 14:58
Victorie mare pentru HC Buzău în meciul din deplasare cu Steaua București

Victorie mare pentru HC Buzău în meciul din deplasare cu Steaua București

Realitatea de BuzauArticol scris de Realitatea de Buzau

Steaua București - HC Buzău 30-32 (14-15)

HC Buzău 2012 a obținut o victorie importantă, dar și surprinzătoare, în meciul din deplasare cu Steaua București, o echipă aflată în luota pentru un loc de cupe europene. Buzoienii au dominat meciul de la cap la coadă și au condus chiar și cu 6 goluri, iar la final s-au impus la o diferență de două goluri, scor 30-32 (14-15), în meciul jucat în Sala Apollo din București.

HC Buzău a deschis scorul și apoi a avut 0-2, dar în minutul 11 Steaua a preluat conducerea, scor 5-4. Bucureștenii au mai condus o singură dată, scor 6-5, după care HC Buzău a revenit la conducere și s-au distanțat la 3 goluri, scor 9-12, în minutul 25, și 12-15 în minutul 28. La pauză echipa din Buzău a intrat în avantaj de un gol, scor 14-15.

După pauză Anton a marcat primul gol și Buzăul s-a distanțat din nou la două goluri, iar 35 Dumitrana a refăcut diferența de 3 goluri. Diferența s-a mărit la 6 goluri în minutul 39, scor 16-22, după un gol marcat de Monteiro de Barro. În minutul 52 gazdele s-au apropiat la două goluri, scor 26-28. De la 27-29 HC Buzău s-a distanțat la 27-31 în minutul 57 și 28-32 în minutul 59, Mane aducând astfel liniștea în tabăra buzoiană, care din minutul 57 nu l-au mai avut la dispoziție nici pe Dumitrana, care a primit cartonașul roșu pentru trei eliminări. Steaua a mai marcat de două ori până la final dar insuficient pentru a mai obțne ceva din acest meci în care HC Buzău a condus aproape tot meciul.

Pentru HC Buzău au marcat: Monteiro de Barro -6 goluri, Anton -6, Dumitrana -5, Mironescu -5, Mitrovic -5, Mane -4, Iordachi -1. În poartă Taciuc a avut 15 intervenții reușite. Au mai jucat: Manole, Crăciunescu, Stroe, Meduric, Păunescu, Juskenas.

După 18 etape HC Buzău rămâne pe locul 9, cu 22 de puncte. În etapa a 19-a HC Buzău va juca pe teren propriu cu CSM Oradea, ultima clasată în Liga Zimbrilor și singura echipă fără niciun punct câștigat.


Sursa: Realitatea de Buzau

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