CM 2026: Norvegia produce surpriza și o elimină pe Brazilia

Erling Haaland a înscris cu o lovitură de cap puternică în minutul 79 și a adăugat al doilea gol în minutul 90, iar Norvegia a uimit Brazilia, scor 2-1, calificându-se pentru prima dată în istorie în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, în dauna cvintuplei campioane mondiale.
Pentru sud-americani este cea mai timpurie eliminare de la Cupa Mondială după 1990, când fuseseră eliminați în optimi.
Atacantul norvegian este acum la egalitate cu argentinianul Lionel Messi și francezul Kylian Mbappe în fruntea clasamentului golgheterilor turneului.
„Adică, lucrurile sunt cam ca de obicei”, a explicat impunătorul jucător central de 25 de ani. „Dacă am una sau două ocazii, de foarte multe ori marchez. Nu sunt foarte sigur, dar asta fac eu. Totul ține de concentrare și de valorificarea șanselor pe care le primesc. Și, de obicei, le primesc, chiar dacă nu înscriu din prima”, a adăugat el.
Portarul Norvegiei, Orjan Nyland, a avut patru intervenții, inclusiv o paradă spectaculoasă la penalty-ul executat de Bruno Guimaraes în minutul 14. Neymar, în vârstă de 34 de ani, a transformat un al doilea penalty pentru Brazilia, târziu, în prelungirile reprizei secunde, în ceea ce ar putea fi ultima sa apariție la Cupa Mondială.
Norvegia va întâlni acum câștigătoarea meciului dintre țara gazdă Mexic și Anglia, într-un sfert de finală programat la Miami Gardens, Florida.
„Nu m-am gândit niciodată la asta”, a spus selecționerul Norvegiei, Stale Solbakken, despre calificarea în această fază. „M-am gândit doar că trebuie să trecem de faza grupelor. Apoi, desigur, vine următorul meci, iar acum a fost Brazilia.
Le-am spus băieților că poate nu aveam o șansă de 50-50 astăzi, dar dacă putem juca la nivelul nostru maxim, atunci avem o șansă de 50-50.”
Rezultatul a menținut una dintre cele mai mari curiozități din istoria Cupei Mondiale: bilanțul perfect al Norvegiei împotriva Braziliei în această competiție, două victorii din două meciuri. Cealaltă victorie, obținută în 1998, tot cu 2-1, a venit într-un ultim meci din faza grupelor, după ce Brazilia își asigurase deja calificarea în fazele eliminatorii.
Primul gol al lui Erling Haaland a venit după o perioadă lungă în care echipa lui Carlo Ancelotti părea mai aproape de a înscrie.
La doar câteva secunde după ce a intrat pe teren, Endrick, în vârstă de 19 ani, a ratat cea mai mare ocazie a Braziliei din acea după-amiază. A ajuns la o pasă excelentă în adâncime trimisă de Vinicius Junior, dar și-a calculat greșit pașii și a șutat pe lângă poartă, în minutul 59.
Nyland i-a mai blocat pe Rayan și pe Guimaraes după pauză, înainte ca Norvegia să întoarcă soarta meciului în ultimele 15 minute și să garanteze că seceta Braziliei la Cupa Mondială se va prelungi la cel puțin 28 de ani.
„Evident, toată lumea este profund dezamăgită, având în vedere ce s-a întâmplat”, a spus selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, care a preluat naționala la sfârșitul primăverii anului 2025. „Nu am avut o campanie spectaculoasă la Cupa Mondială, dar am avut una bună și chiar am meritat să câștigăm meciul în anumite momente astăzi.”
La mai puțin de 5 minute după ce Andreas Schjelderup l-a obligat pe Alisson să intervină în minutul 75, același Schjelderup l-a găsit pe Haaland cu o centrare înaltă de pe partea stângă. Haaland s-a înălțat peste Gabriel Magalhaes și a trimis mingea cu capul, în jos, dincolo de plonjonul lui Alisson.
Același duo a colaborat din nou 11 minute mai târziu pentru a închide meciul. Schjelderup a trimis o pasă din stânga, Haaland a preluat și a expediat un șut jos, cu dreptul, în colțul din dreapta jos al porții.
După meci, Haaland a primit onoarea de a conduce grupul minoritar al fanilor norvegieni prezenți pe stadion în celebra lor sărbătoare „Viking Row” și a avut un mesaj pentru compatrioții săi de peste Atlantic.
„Toată lumea trebuie doar să se bucure”, a spus jucătorul lui Manchester City. „Este pur și simplu o zi nebună. Așa cum am spus, este una dintre cele mai nebune zile din istoria Norvegiei. Bucurați-vă. Trăiți-o și savurați momentul.”
La începutul meciului, arbitrul american Ismail Elfath a lăsat inițial jocul să continue după intervenția lui Kristoffer Ajer asupra lui Matheus Cunha în careul de pedeapsă, dar și-a schimbat decizia și a arătat punctul cu var după ce a consultat monitorul VAR.
Guimaraes a executat penalty-ul, a ezitat și a șutat spre colțul din dreapta jos, unde Nyland a reușit o intervenție excelentă.