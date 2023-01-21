Gloria Buzău a câștigat primul amical din perioada pregătirilor de iarnă, învingând cu 2-0 pe CSM Râmnicu Sărat
Gloria Buzău a câștigat primul amical din perioada pregătirilor de iarnă, învingând cu 2-0 pe CSM Râmnicu Sărat
Ambele goluri vor fi marcate în repriza a doua
Gloria Buzău, echipă pregătită de Adrian Mihalcea, a disputat sâmbătă, de la ora 11.00, primul meci de verificare de la reluarea pregătirilor, la Râmnicu Sărat, în compania liderului Seriei a II-a din Liga 3, CSM Rm. Sărat. Echipa de Liga 2 s-a impus cu 2-0 (0-0).
Adrian Mihalcea a testat în acest meci și noile achiziţii din această iarnă. Intrat la pauză, Viorel Pandele a deschis scorul, în minutul 53, dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri. Tot un debutant la formaţia buzoiană, tânărul Nicuşor Brîncoveanu a stabilit scorul final, 2 - 0, cu un şut plasat din interiorul careului, după o fază creeată de Dragoş Lazăr.
Adrian Mihalcea a început partida cu: Relu Stoian – Bogdan Oteliţă, Kamil Wiktorski, Kristi Marku, Robert Sălceanu, Ariel Lopez, Pablo Gaitan, Andrei Blejdea, Feitoza Sampaio, Valentin Munteanu, Valentin Alexandru. După pauză au mai intrat, cu excepţia lui Răzvan Greu care i-a luat locul, în minutul 25, lui Andrei Blejdea, uşor accidentat, Denis Rusu – Rareş Uţiu, Daniel Vîrtej, Alexandru Şuteu, Dinco Trebotic, Andrei Pandele, Dragoş Lazăr, Marin Ivan.
Gloria Buzău îşi va încheia prima perioadă de pregătire cu un nou test, tot la Râmnicu Sărat, în faţa aceluiaşi adversar, partidă programată sâmbătă, 28 ianuarie, de la ora 11.00.
Începând cu data de 10 februarie Gloria Buzău va efectua un cantonament de 12 zile, în Bulgaria, la Nisipurile de Aur, acolo unde va disputa şi 3-4 partide de verificare.
Sursa: Realitatea de Buzau
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