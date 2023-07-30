FCSB s-a impus cu emoții la Galați, 2-0 cu Oțelul

Echipa FCSB a ajuns la a treia victorie în campionat, în tot atâtea etape, după ce s-a impus cu 2-0, la Galați, în fața Oțelului
Echipa FCSB a ajuns la a treia victorie în campionat, în tot atâtea etape, după ce s-a impus cu 2-0, la Galați, în fața Oțelului.
Octavian Popescu și Andrea Compagno au marcat golurile victoriei FCSB, iar Vlad Chiricheș era să-și dea autogol
Antrenorul Elias Charalambous a oferit câteva surprize în echipa de start. În primul rând, l-a titularizat pe Vlad Chiricheș, prezentat oficial la FCSB abia ieri. Căpitanul naționalei nu mai jucase un meci oficial din 3 iunie.
În plus, tehnicianul cipriot i-a lăst pe banca de rezerve pe Florinel Coman, Darius Olaru și Risto Radunovic. „Coman, Olaru… Am spus că într-o astfel de situație, cu meciuri din trei în trei zile, trebuie să facem schimbări de la meci la meci.
Am introdus jucătorii proaspeți. Credem în toți jucătorii. Radunovic a simțit o durere puternică la antrenament, după meciul din Bulgaria”, a spunea el înaintea partidei.
Vlad Chiricheș a fost la un pas de autogol în minutul 28. Fundașul central a fost păcălit de o deviere a lui Damjan Djokovic, a încercat să repingă mingea centrată de Neagu, dar a trimis-o spre vinclul propriei porți. Doar plonjonul spectaculos al lui Ștefan Târnovanu a făcut ca scorul să rămână 0-0.
FCSB a deschis scorul în minutul 40, când Octavian Popescu a înscris cu un șut plasat, la vinclu, din afara careului mare.
În minutul 60, oaspeții au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, după un fault al lui Dina la Cordea, dar Coman a executat slab, pe centrul porții, iar Stoian a reținut fără emoții.
Cu un sfert de oră înainte de final, Cârjan a șutat diun afara careului, dar a trimis mingea în transversala porții oaspeților. L-a imitat Ursu, în minutul 90, din lovitură liberă. La faza imediat următoare, Compagno a dus scorul la 2-0.
Oțelul Galați – FCSB 0-2 (0-1)
Marcatori: Oct. Popescu (40), Compagno (90+1)
Oțelul Galați: Stoian – Rus, Yabre, Varela, Zhelev (46 – Panait) – Jardan (56 – Bodișteanu), Neagu (62 – Zivulic), da Silva – Pop (63 – Ursu), Fatai (56 – Cârjan), Cisotti. Antrenor: Dorinel Munteanu
FCSB: Târnovanu – Pantea, Dawa, Chiricheș (63 – Haruț), Ov. Popescu – Edjouma (46 – Olaru), Șut (64 – Compagno), Djokovic – Cordea (80 – Miculescu), Băluță (46 – Coman), Oct. Popescu. Antrenor: Elias Charalambous
Au arbitrat: Iulian Dima – Mircea Orbuleț, Florin Pucheanu
Cartonașe galbene: Jardan (45+2), Rus (90+4) / Pantea (67), Compagno (70)