Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernul Bolojan folosește programul SAFE pentru a finanța industria altor state, în timp ce România se împrumută”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 29 apr. 2026, 11:03

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, acuză modul în care Guvernul Bolojan gestionează programul SAFE și arată că România a ajuns să se împrumute pentru a finanța industria altor state, în timp ce marile economii europene folosesc aceleași instrumente pentru a-și susține propriile companii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre declaratii petrisor peiupetrisor peiu