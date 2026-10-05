Brazilia, la răscruce înaintea turului decisiv. Ana Maria Păcuraru: Miza depășește granițele țării

Publicat 5 oct. 2026, 13:06 Sursă Realitatea.Net

Cursa prezidențială din Brazilia va trece în al doilea tur, după ce candidatul de extremă dreapta, Flavio Bolsonaro, l-a învins pe actualul președinte de stânga, Lula da Silva, dar nu a reușit să obțină majoritatea absolută.

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