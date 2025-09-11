ILIE BOLOJAN ȘI PREMIERUL BULGAR AU VORBIT DESPRE AL DOILEA POD PESTE DUNĂRE, LA RUSE
ILIE BOLOJAN ȘI PREMIERUL BULGAR AU VORBIT DESPRE AL DOILEA POD PESTE DUNĂRE, LA RUSE
Premierul Ilie Bolojan a discutat joi, la telefon, cu omologul bulgar Rossen Jeliazkov despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse.
Premierul Ilie Bolojan a discutat joi, la telefon, cu omologul bulgar Rossen Jeliazkov despre necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse. Proiectul este considerat esențial pentru reducerea aglomerației din actualul punct de trecere.
Cei doi oficiali au convenit să creeze un grup de lucru comun pentru analiza și coordonarea proiectelor transfrontaliere. De asemenea, au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, în special pe partea de transport și de îmbunătățire a navigației pe Dunăre.
În cadrul convorbirii, a fost subliniată și importanța Parteneriatului Strategic dintre România și Bulgaria, semnat în martie 2023. Colaborarea va fi intensificată și în domeniul securității maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertății de navigație și a comerțului.
Premierul Ilie Bolojan i-a mulțumit lui Rossen Jeliazkov pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse.
Sursa: Newsinn
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