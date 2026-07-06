Lovitură pentru Ilie Bolojan! Instanța i-a anulat una dintre cele mai controversate decizii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 15:13

Curtea de Apel București a decis anularea hotărârii prin care premierul interimar Ilie Bolojan a înființat Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției. Hotărârea pronunțată luni nu este definitivă și poate fi contestată cu recurs.

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