Lovitură pentru Ilie Bolojan! Instanța i-a anulat una dintre cele mai controversate decizii

Curtea de Apel București a decis anularea hotărârii prin care premierul interimar Ilie Bolojan a înființat Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției. Hotărârea pronunțată luni nu este definitivă și poate fi contestată cu recurs.
Decizia instanței vine după ce, în luna martie, Înalta Curte de Casație și Justiție dispusese suspendarea activității acestui organism, până la soluționarea litigiului.
Curtea de Apel a admis acțiunea depusă de un ONG
Magistrații Curții de Apel București au admis cererea formulată de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept și au anulat decizia premierului nr. 574 din 19 decembrie 2025, care stabilea constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției.
Totodată, instanța a dispus suspendarea executării actului administrativ până la pronunțarea unei hotărâri definitive și l-a obligat pe prim-ministru la plata sumei de 120 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată.
În ceea ce privește Guvernul României, judecătorii au apreciat că acțiunea a fost formulată împotriva unei instituții fără calitate procesuală pasivă și au respins-o în această privință. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Înalta Curte ridicase deja semne de întrebare
Procesul vine în continuarea unei decizii pronunțate în luna martie de Înalta Curte de Casație și Justiție, când activitatea comitetului a fost suspendată. La acel moment, instanța supremă a apreciat că există indicii privind un posibil exces de putere în modul în care a fost constituit și organizat acest organism.
Judecătorii au arătat că există semne de întrebare privind respectarea principiilor legalității și a separației puterilor în stat, aspecte care au stat la baza suspendării temporare a activității comitetului.
Cine a contestat decizia
Acțiunea în instanță a fost inițiată de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, organizație condusă de avocata Elena Radu. ONG-ul a solicitat atât suspendarea, cât și anularea deciziei semnate de Ilie Bolojan în decembrie 2025, susținând că înființarea comitetului nu respectă cadrul legal.
Prin hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București, organizația a obținut câștig de cauză în primă instanță, însă verdictul nu este definitiv și poate fi schimbat în etapa de recurs.