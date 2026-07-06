Reacție vehementă a lui Dominic Fritz după ce viceprimarul Timișoarei a pierdut procesul cu ANI

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 21:27

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a criticat dur Agenția Națională de Integritate (ANI), după ce viceprimarul municipiului, Paula Romocean, a pierdut în primă instanță procesul privind decizia prin care a fost declarată incompatibilă. Edilul susține că instituția aplică selectiv legea și afirmă că viceprimarul va contesta hotărârea.

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