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Politica· 1 min citire
George Simion acuză PSD că îi lovește pe micii producători și protejează multinaționalele: taxă pe sere, scutiri pentru corporații
George Simion acuză PSD că îi lovește pe micii producători și protejează multinaționalele: taxă pe sere, scutiri pentru corporații
Liderul AUR, George Simion, a lansat miercuri un nou atac la adresa PSD.
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