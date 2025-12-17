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George Simion acuză PSD că îi lovește pe micii producători și protejează multinaționalele: taxă pe sere, scutiri pentru corporații

George Simion acuză PSD că îi lovește pe micii producători și protejează multinaționalele: taxă pe sere, scutiri pentru corporații

George Simion acuză PSD că îi lovește pe micii producători și protejează multinaționalele: taxă pe sere, scutiri pentru corporații

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 17 dec. 2025, 16:47

Liderul AUR, George Simion, a lansat miercuri un nou atac la adresa PSD.

Liderul AUR, George Simion, a lansat miercuri un nou atac la adresa PSD, acuzând partidul aflat la guvernare că aplică politici fiscale care îi afectează direct pe micii producători români, în timp ce protejează marile corporații.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Simion a criticat introducerea unor noi impozite pentru agricultori și proprietarii de construcții agricole ușoare, precum serele și solariile, în paralel cu renunțarea la taxa pe cifra de afaceri pentru multinaționale.

Potrivit liderului AUR, aceste decizii arată o dublă măsură aplicată de PSD, care ar favoriza companiile mari în detrimentul producătorilor locali. George Simion susține că statul alege să împovăreze gospodăriile și fermele mici, în timp ce oferă un tratament fiscal mai blând marilor jucători economici.

Simion consideră că modificările fiscale adoptate de Guvern demonstrează lipsa de sprijin real pentru agricultura românească și pentru producătorii autohtoni, afectați deja de costuri ridicate și instabilitate economică.

În mesajul său, liderul AUR afirmă că actuala politică fiscală reprezintă o nedreptate și un semnal clar că interesele corporațiilor sunt puse înaintea celor ale românilor care produc local.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica

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