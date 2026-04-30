Tragedie la Bistrița: bărbatul căzut pe scările rulante a murit după zile de agonie

Un bărbat de 73 de ani, rănit grav după ce a căzut pe scările rulante ale unui pasaj pietonal subteran din Bistrița, a murit la spital, la opt zile de la incident.

Accidentul a avut loc pe 21 aprilie, când acesta se afla împreună cu soția sa. În urma căderii, bărbatul a suferit leziuni severe și a fost internat în stare critică. Medicii l-au ținut sub supraveghere la Terapie Intensivă, unde a fost intubat și ventilat mecanic, însă starea sa nu s-a îmbunătățit.

Decesul a fost confirmat miercuri după-amiază. Soția victimei, în vârstă de 71 de ani, a scăpat cu răni ușoare – contuzii și excoriații – și a fost externată în aceeași zi, cu recomandări din partea medicilor.

În urma tragediei, Primăria din Bistrița a decis să interzică accesul pe scările rulante din pasajul respectiv. Între timp, polițiștii continuă ancheta, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.

Pasajul pietonal unde s-a produs accidentul fusese inaugurat recent, în luna ianuarie, în cadrul unui proiect realizat cu fonduri europene, în apropierea celei mai mari piețe agroalimentare din oraș. Scările rulante au devenit funcționale la scurt timp după deschidere, în februarie, fiind destinate să faciliteze accesul pietonilor.