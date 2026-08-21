Suspectul Nord Stream, arestat în timp ce ar fi lucrat la un film despre sabotaj cu Sean Penn

Publicat 21 aug. 2026, 13:09 Sursă Realitatea.net

Volodimir Zhuravlev, unul dintre principalii suspecți în ancheta privind sabotarea conductelor Nord Stream, a fost arestat în orașul croat Pula. Scafandrul ucrainean ar fi lucrat drept consultant la filmul Snake Island, o producție inspirată chiar de operațiunea subacvatică în care este acuzat că ar fi fost implicat. Thrillerul este regizat de Doug Liman, iar din distribuție fac parte Sean Penn și Adrien Brody.

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