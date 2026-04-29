Noi dezvăluiri marca Rizea TV: Declarații recente despre Ion Sturza, prezentate la Rizea TV

Într-o ediție recentă a platformei Rizea TV, fostul politician Cristian Rizea a făcut o serie de afirmații referitoare la Ion Sturza, fost prim-ministru al Republicii Moldova, și la relația acestuia cu Maia Sandu.

Potrivit lui Cristian Rizea , Ion Sturza ar avea legături cu servicii de informații rusești și ar fi un apropiat al actualei președinte Maia Sandu. De asemenea, Rizea a susținut că Sturza ar fi avut un rol în tranzacția din 2007 privind compania Rompetrol, când aceasta a fost vândută către KazMunayGas, menționând presupuse negocieri realizate prin intermediul FSB.

În cadrul aceleiași emisiuni, Rizea a afirmat că Ion Sturza, care a ocupat anterior funcția de ministru al economiei și a fost vicepreședinte al Rompetrol, ar fi fost implicat în decizii privind o datorie a unei companii private către bugetul de stat al Republicii Moldova. Aceste afirmații au fost prezentate de Rizea ca parte a unei note informative despre care susține că a făcut-o publică.

Totodată, Cristian Rizea a declarat că Ion Sturza ar putea fi luat în calcul pentru o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, idee pe care o atribuie unor discuții legate de Maia Sandu.

