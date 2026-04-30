Ce spune premierul despre banii din programul SAFE?

”Ne împrumutăm din cauza războiului Rusiei”

Premierul Ilie Bolojan a respins acuzațiile AUR privind pregătirea unei deturnări a fondurilor din programul european SAFE, dar a confirmat datoria acumulată de decenii. Șeful Executivului a menționat că „ne împrumutăm din cauza războiului Rusiei”.

„E foarte ușor să arunci cu vorbe în spațiul public care n-au nicio acoperire, e cel mai simplu lucru. E mult mai greu să faci ca lucrurile să se întâmple.

Ori, ce s-a întâmplat în această perioadă? România, ca și celelalte țări europene, datorită războiului pe care Rusia l-a generat în Ucraina, invadând această țară, toți au constatat că întărirea frontierei de est este o necesitate. Țările din Europa trebuie să se gândească la siguranța lor și s-a creat acest mecanism care are două obiective: pe de o parte să permită fiecărei armate să se doteze, pe de altă parte să întărească industria de apărare europeană”

Asta înseamnă că s-au pus la dispoziție niște credite cu dobânzi mici, rambursabile în 40 de ani, cu 10 ani perioadă de grație (deci în care nu plătești), în așa fel încât să poți face aceste investiții și să-ți dezvolți o industrie.Și asta a făcut și România”, a declarat Ilie Bolojan, la postul public de televiziune.

Șeful Executivului a menționat că ”în aproape fiecare săptămână vedeți ce se întâmplă: mai vine câte o dronă care este scăpată de sub control sau datorită focurilor antiaeriene sau a unor provocări, ajung la limita noastră teritorială, în județele de graniță, în zona Deltei Dunării și care, pe bună dreptate, îngrijorează cetățenii”.

”Și atunci, în această perioadă, România a luat niște decizii care țin de respectarea unor reguli: adică achiziții de armament de la industria europeană de apărare, pe de o parte, și pe de altă parte, localizarea unei ponderi cât mai mari în România, în așa fel încât fabricile noastre, care practic nu mai au de lucru, care merg în pierdere din zona militară, să fie retehnologizate, să fie puse la punct, să salvăm un șantier sau altul din România care sunt într-o zonă de colaps.

Că din acest credit urmează să se semneze contractele de execuție pentru capetele de autostradă ale zonei de nord-est a României, Moldovei, de la Pașcani-Suceava-Siret și Pașcani-Iași-Ungheni, tot din aceste credite de apărare... asta s-a întâmplat în această perioadă. Datele au fost prezentate în comisiile de apărare reunite din Parlament”, a mai spus Ilie Bolojan.