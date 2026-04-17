Apel de mobilizare lansat de George Simion: „Este timpul să ne implicăm”. Mesaj transmis în Săptămâna Luminată
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj public cu tentă mobilizatoare, în care îi îndeamnă pe susținători să se implice activ în perioada următoare pentru a aduce o schimbare în România.
Mesajul lui George Simion
„Hristos a Înviat! Așa cum v-am promis...în Săptămâna Luminată vin cu un apel la acțiune.
Până acum nu era momentul de politică, însă toți cei care ne-au denigrat în ultimele 11 luni, imediat 12, cred că s-au lămurit.
Am fost ținta unor minciuni și unor denigrări și tot ceea ce spuneau ei rău despre noi a făcut al lor, a făcut sistemul care vrea să îngenuncheze România.
Noi n-avem voie să-i lăsăm să ne îngenuncheze. Nu ne îngenunchem în fața nimănui decât în fața lui Dumnezeu.
Așa că vă îndemn ca votul nostru, a celor care nu s-au lăsat păcăliți, să fie un început, nu un sfârșit.
Veniți duminica asta alături de noi, în județul vostru sau în țara unde sunteți.
Completați mai jos formularul, lăsați-ne numărul de telefon și un coleg vă va suna și vă va chema să vă implicați. Este timpul!”, a transmis George Simion, liderul AUR.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026
Citește și:
- 10:36 - Anchetă la Timișoara, după o postare online care incită la asasinarea președintelui Nicușor Dan
- 08:05 - Meteorologii anunță ploi abundente, urmate de o încălzire a vremii înainte de minivacanță de 1 mai: prognoza ANM pentru 4 săptămâni
- 07:57 - Alertă în Tulcea după noi atacuri rusești cu drone lângă graniță: a fost emis RO-Alert
- 22:18 - Călin Georgescu critică modul în care România a gestionat cazul Pfizer și programul SAFE: „Totul trebuie să contești. Din start” VIDEO
Mai multe articole despre
