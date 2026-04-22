Alertă la Cernobîl: rachetele și dronele rusești trec tot mai aproape

Riscul unui nou accident nuclear este uriaș, avertizează autoritățile ucrainene

Autoritățile ucrainene avertizează asupra unui risc serios de accident nuclear, după ce Rusia ar fi lansat în mod repetat drone și rachete pe traiectorii apropiate de zona centralei de la Cernobîl. Declarațiile vin în contextul în care Ucraina se pregătește să marcheze 40 de ani de la dezastrul nuclear din 1986, unul dintre cele mai grave din istorie.

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, susține că aceste acțiuni cresc riscul unui incident major, mai ales în condițiile în care mai multe instalații nucleare au fost deja vizate indirect de traiectoriile rachetelor rusești.

Rachete hipersonice, detectate în apropierea centralelor

Advertising

Potrivit oficialului ucrainean, de la începutul invaziei au fost detectate 35 de rachete hipersonice Kinjal în apropierea unor obiective nucleare, inclusiv Centrala Nucleară Cernobîl și Centrala Nucleară Hmelnițki. Dintre acestea, 18 au trecut, în același zbor, la aproximativ 20 de kilometri de ambele instalații.

„Astfel de lansări nu pot fi explicate prin nicio considerație militară. Este evident că zborurile deasupra instalațiilor nucleare sunt efectuate exclusiv cu scopul de intimidare și teroare”, a declarat Ruslan Kravchenko.

În trei cazuri distincte, rachete Kinjal ar fi căzut la sol în apropierea centralei Hmelnițki, la aproximativ 10 kilometri distanță, fără indicii că ar fi fost interceptate.

Dronele rusești, tot mai aproape de zona de protecție

Datele arată că, din iulie 2024, radarele ucrainene au detectat cel puțin 92 de drone rusești care au zburat la mai puțin de 5 kilometri de scutul de protecție împotriva radiațiilor de la Cernobîl. Numărul real ar putea fi mai mare, deoarece unele aparate nu sunt detectate.

„Zborurile deliberate ale dronelor cu focoase puternice deasupra unei instalații nucleare sunt, cel puțin, extrem de iresponsabile și arată o lipsă totală de respect pentru siguranța civililor nu doar din Ucraina, ci din întreaga Europă”, a mai spus Kravchenko.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a semnalat în mod repetat activități militare în apropierea centralelor nucleare din Ucraina. Directorul general, Rafael Grossi, și-a exprimat în mai multe rânduri îngrijorarea privind riscurile pentru siguranța nucleară. Instituția a cerut „maximă reținere” în apropierea acestor obiective pentru a evita un accident cu consecințe majore.

Lovituri asupra infrastructurii și costuri uriașe

În februarie anul trecut, o dronă identificată de Ucraina ca fiind rusească a lovit scutul de protecție al reactorului 4 de la Cernobîl, perforând structura. Rusia a negat implicarea. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare estimează că reparațiile vor costa cel puțin 500 de milioane de euro, iar fără intervenții rapide structura ar putea suferi deteriorări ireversibile în următorii ani.

Zona de la Cernobîl rămâne una dintre cele mai sensibile din Europa, după explozia reactorului din 26 aprilie 1986, care a contaminat o mare parte a continentului. Centrala se află la mai puțin de 10 kilometri de granița cu Belarus și la aproximativ 100 de kilometri de Kiev, într-o zonă de excludere încă afectată de radiații, scrie Reuters.

Potrivit autorităților ucrainene, folosirea acestui perimetru ca rută de atac pentru drone ar putea indica o strategie de evitare a apărării antiaeriene, dar crește semnificativ riscurile pentru securitatea nucleară regională.