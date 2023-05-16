SCM Gloria Buzău câștigă la Mioveni și urcă pe locul 4 înaintea ultimei etape din Liga Florilor

Mioveni va juca barajul de menținere în Liga Florilor, iar Gloria Buzău are nevoie de un egal cu CSM București pentru a fi sigură că termină pe locul 4
SCM Gloria Buzău a câștigat meciul din penultima etapă din Liga Florilor, în deplasare, la CS Dacia Mioveni, scor 23-28 (12-12). Victoria fetelor pregătite de Daniel Anca nu a fost lipsită de emoții, după ce în prima repriză au fost conduse au fost conduse în majoitatea timpului, dar nu la mai mult de două goluri.
Gazdele au deschis scorul prin Vizuete, din aruncare de la 7 metri, dar Gloria a marcat de trei ori la rând și a preluat conducerea. Krsnik n-a fost de acord cu această răsturnare și a marcat de trei ori pentru echipa din Mioveni pe care a adus-o din nou în avantaj, 4-3 în minutul 11. Gazdele auavut de 4 ori două goluri avantaj pe tabela de marcaj, ultima dată la 10-8, în minutul 19. Gloria a reușit să egaleze la 10 în minutul 26, apoi Laura Moldovan Popa a înscris pentru 11-10. Moroianu și Burlachenko au adus Buzăul la conducere, dar scoru primei reprize a fost stabilit de Lazăr, 12-12.
La reluare Burlachenko și Moroianu au marcat primele două goluri și Buzăul a preluat conducerea pe care nu a mai cedat-o până la final, reușind să se distanțeze și la 7 goluri, 19-26, 20-27 și 21-28. În ultimele două minute și jumătate ale meciului Mioveniul a mai marcat de două ori și a mai redus din diferența de pe tabelă, prea mare dacă avem în vedere jocul celor două echipe din prima repriză.
Pentru Dacia Mioveni 2012 au marcat: Vizuete - 5 goluri, Lazăr -4, Cîrjan -3, Krsnik-3, Popa -3, Beșleagă -2, Nicolae -1, Simion -1, Ilie -1.
Pentru SCM Gloria Buzău au marcat: Dziyana Ilyina - 7 goluri, Moroianu -6, Czeczi -5, Burlachenko -3, Petrovic -2, Blazevic -2, Keita -1, Iuganu -1, Zamfirescu -1.
Gloria Buzău a urcat pe locul 4 în Liga Florilor, cu 52 de puncte, iar în ultima etapă va întâlni pe teren propriu pe CSM București, campioana acestei ediții a Ligii Florilor. CS Dacia Mioveni este pe locul 12, cu 19 puncte, iar în ultima etapă va juca îîn deplasare, pe terenul vicecampioanelor de la Rapid București. Echipa din Mioveni este salvată de la retrogradarea directă, dar va trebui să participe la barajul pentru menținerea în Liga Florilor, programat în perioada 2-4 iunie, alături HC Zalău, CSM Deva și Activ Prahova Ploiești.
Sursa: Realitatea de Buzau