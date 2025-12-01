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Tensiuni între NATO și Rusia după declarațiile amiralului Cavo Dragone: Moscova acuză o „escaladare iresponsabilă”
Tensiuni între NATO și Rusia după declarațiile amiralului Cavo Dragone: Moscova acuză o „escaladare iresponsabilă”
Tensiuni între NATO și Rusia după declarațiile amiralului Cavo Dragone: Moscova acuză o „escaladare iresponsabilă”
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