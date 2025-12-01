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Tensiuni între NATO și Rusia după declarațiile amiralului Cavo Dragone: Moscova acuză o „escaladare iresponsabilă”

Tensiuni între NATO și Rusia după declarațiile amiralului Cavo Dragone: Moscova acuză o „escaladare iresponsabilă”

Tensiuni între NATO și Rusia după declarațiile amiralului Cavo Dragone: Moscova acuză o „escaladare iresponsabilă”

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 1 dec. 2025, 16:13

Tensiuni între NATO și Rusia după declarațiile amiralului Cavo Dragone: Moscova acuză o „escaladare iresponsabilă”

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone a afirmat într-un interviu pentru Financial Times că NATO analizează posibilitatea intensificării reacției sale la războiul hibrid desfășurat de Moscova, sugerând că un „atac preventiv” ar putea fi interpretat drept o „acţiune defensivă”, relatează Le Figaro.

Declarațiile au fost imediat criticate de Rusia. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a catalogat poziția NATO drept „o abordare extrem de iresponsabilă, care demonstrează dorinţa alianţei de a continua escaladarea”.

„Considerăm că este o încercare deliberată de a submina eforturile depuse pentru a depăşi criza din Ucraina”, a afirmat Zaharova. „Cei care fac astfel de declaraţii ar trebui să fie conştienţi de riscurile şi consecinţele posibile, inclusiv pentru membrii alianţei înşişi”, a avertizat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse.

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