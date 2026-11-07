Ajutorul de 50 de lei pentru energie ar putea fi modificat. Guvernul analizează mai multe variante
Bani pentru românii vulnerabili
Guvernul analizează modificarea ajutorului de 50 de lei pentru energie. Premierul Luca Niculescu discută noi soluții pentru consumatorii vulnerabili.
Ajutorul de 50 de lei acordat pentru plata facturilor la energie se află în analiza Guvernului. Premierul Luca Niculescu a anunțat că mai multe ministere discută despre posibilitatea modificării actualului mecanism de acordare a sprijinului financiar, astfel încât banii să ajungă mai eficient la persoanele care au cea mai mare nevoie de ajutor.
Declarațiile șefului Executivului vin într-un context economic dificil, în care autoritățile încearcă să găsească soluții pentru protejarea consumatorilor vulnerabili, fără a pune o presiune suplimentară asupra bugetului de stat.
Potrivit premierului, discuțiile vizează implicarea Ministerului Energiei, Ministerului Finanțelor și Ministerului pentru Proiecte Europene, instituții care analizează variante pentru îmbunătățirea actualelor scheme de sprijin.
Ajutorul de 50 de lei pentru energie, posibil să fie acordat după noi criterii
Întrebat despre viitorul ajutorului de 50 de lei pentru energie și despre posibilitatea menținerii acestuia în forma actuală, Luca Niculescu a explicat că autoritățile caută modalități prin care sprijinul să fie direcționat mai precis către consumatorii vulnerabili.
Premierul a precizat că instituțiile responsabile poartă discuții pentru identificarea celor mai potrivite soluții.
„În acest moment sunt discuţii între instituţiile implicate Ministerul Energiei, evident, în primul rând, dar şi Ministerul Finanţelor şi Ministerul pentru Proiecte Europene, pentru a vedea exact cum putem să-i ţintim, cum putem să abordăm şi mai bine această chestiune exact pentru consumatorii vulnerabili”, a declarat Luca Niculescu.
Șeful Guvernului a amintit și alte măsuri adoptate în domeniul energiei și al carburanților, printre care intervențiile privind acciza la motorină și reglementările referitoare la tarifele gazelor naturale, valabile până la sfârșitul lunii martie.
În ceea ce privește ajutorul de 50 de lei, premierul nu a anunțat deocamdată dacă suma va fi modificată sau dacă mecanismul de acordare va fi schimbat. Prin urmare, sprijinul se află în continuare în etapa de analiză, iar o decizie oficială nu a fost comunicată.
Alexandru Nazare avertizează asupra limitelor bugetare
Viitorul schemelor de sprijin pentru energie depinde și de posibilitățile financiare ale statului. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția că eventualele măsuri trebuie construite astfel încât să nu genereze cheltuieli pe care bugetul nu le poate susține.
Declarațiile au fost făcute cu o zi înaintea anunțului premierului, în cadrul Summitului Concordia. Ministrul a confirmat că Ministerul Energiei lucrează la propuneri de sprijin pentru companiile afectate de creșterea costurilor la electricitate și gaze naturale.
Alexandru Nazare a subliniat că Ministerul Finanțelor susține măsurile echilibrate, cu condiția încadrării acestora în resursele bugetare disponibile.
Oficialul a avertizat, totodată, că România trebuie să evite repetarea situațiilor din anii anteriori, când schemele de compensare și sprijin pentru energie au generat obligații financiare importante și datorii care nu au putut fi achitate la timp.
Ce se întâmplă cu ajutorul de 50 de lei pentru plata energiei
Ministrul Finanțelor a insistat asupra necesității ca fondurile publice să ajungă în primul rând la persoanele și categoriile sociale care se confruntă cu cele mai mari dificultăți.
Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor va analiza propunerile concrete după ce acestea vor fi transmise de Ministerul Energiei.
În acest moment, nu există un anunț oficial privind eliminarea ajutorului de 50 de lei, modificarea valorii acestuia sau introducerea unor noi criterii de eligibilitate.
Autoritățile analizează însă posibilitatea unei direcționări mai eficiente a sprijinului pentru energie, iar forma finală a măsurilor va depinde atât de nevoile consumatorilor vulnerabili, cât și de resursele financiare disponibile la bugetul de stat.
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