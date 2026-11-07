Rheinmetall, în centrul unui nou scandal în România! Penalități de 8,7 milioane de euro

Ministerul Apărării a aplicat primele penalități companiei Rheinmetall, după ce au fost constatate mai multe nereguli. Este vorba despre 8,7 milioane de euro, sumă pe care statul român trebuie să o recupereze de la gigantul german, care deține 51% din companie și asigură controlul operațional, în timp ce partea română deține 49%, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus. Jurnalista Realitatea PLUS, Raluca Țicmeanu, a analizat situația și implicațiile acestei decizii.
Participația României și controlul companiei
România ar urma să contribuie cu 196 de milioane de euro la capitalul unei societăți în care controlul operațional îi revine Rheinmetall. Aceasta este una dintre principalele probleme semnalate: ce garanții primește statul român pentru banii investiți și cât va putea decide în acest parteneriat?
Potrivit analizei, capitalul prevăzut este de 400 de milioane de euro. Rheinmetall contribuie cu 204 milioane de euro și deține 51% din acțiuni, iar Pirochim Victoria, partenerul român, contribuie cu 196 de milioane de euro și deține 49%.
CLAUZE DEZAVANTAJOASE PENTRU ROMÂNIA
România plătește 49% din capital prin Pirochim Victoria (196 milioane euro)
Rheinmetall deține 51% și controlează operațional fabrica
Management exclusiv german: Rheinmetall numește directorul general și directorul financiar
Pirochim Victoria (statul român) numește un singur membru al boardului
România nu poate impune singură o strategie industrială
Accesul la tehnologie, producție și comercializare depinde de acordurile cu Rheinmetall
Lipsa unor garanții suficient de ferme privind transferul tehnologic și autonomia industrială românească
sursă Realitatea Plus.
Diferența se vede și în conducerea companiei. Rheinmetall numește directorul general și directorul financiar, în timp ce Pirochim numește un singur membru al Consiliului de Administrație. Așadar, România participă cu aproape jumătate din capital, dar conducerea operațională este în mâinile partenerului german. Partea română nu poate stabili singură strategia industrială, arată analiza jurnalistei Realitatea Plus.
Tehnologia și independența industrială
Mai există o întrebare esențială: în ce condiții va putea fabrica să utilizeze tehnologia? Documentarea arată că drepturile de utilizare sunt legate de un contract separat de licență. Prin urmare, trebuie lămurit ce tehnologie este pusă efectiv la dispoziție, pentru cât timp și dacă producția poate continua în cazul în care parteneriatul încetează.
Existența unei fabrici pe teritoriul României nu garantează, prin ea însăși, independența tehnologică.
În ce condiții poate fi pierdută participația românească
O altă prevedere sensibilă privește posibilitatea ca Rheinmetall să cumpere întreaga participație deținută de Pirochim în societatea mixtă.
Conform documentării, clauza 10.2 leagă acest drept de încălcarea unor obligații fundamentale de către partenerul român. Dacă încălcarea nu este remediată în termen de 60 de zile lucrătoare de la notificare, poate fi activat mecanismul contractual de cumpărare.
Nu vorbim despre o preluare arbitrară sau despre o confiscare a acțiunilor. Există condiții contractuale, iar prețul ar urma să fie stabilit prin mecanismul de evaluare la care trimite acordul. Miza este însă majoră: în acele condiții, partea română poate ajunge să iasă complet din acționariatul acestei investiții strategice.
ROMÂNIA POATE FI EXCLUSĂ DE RHEINMETALL
Rheinmetall poate prelua integral participația României în anumite condiții
Clauza 10.2 prevede dreptul Rheinmetall de a cumpăra toate acțiunile Pirochim
Clauza se activează la încălcarea unor obligații contractuale
Termenul de remediere este de doar 60 de zile lucrătoare
Clauza 10.3 permite exercitarea opțiunii și transferul acțiunilor la valoarea stabilită prin evaluare
sursă Realitatea Plus.
Separat, documentarea semnalează și riscul reducerii procentului deținut de România. Dacă societatea are nevoie de capital suplimentar, iar Pirochim nu participă la o majorare de capital la care contribuie Rheinmetall, participația românească poate scădea.
Cu alte cuvinte, cele 196 de milioane de euro nu înseamnă automat că efortul financiar se oprește aici sau că procentul de 49% rămâne neschimbat.
Ce protecții sunt propuse pentru România
Tocmai pentru aceste situații, analiza propune definirea foarte clară a încălcărilor care pot declanșa cumpărarea participației românești și excluderea abaterilor minore.
CE MĂSURI AU FOST SOLICITATE PENTRU PROTECȚIA ROMÂNIEI
Definirea clară a abaterilor care pot declanșa pierderea participației
Eliminarea sancțiunilor pentru greșeli minore
Evaluare independentă a acțiunilor, cu drept de contestare
Aprobare guvernamentală și control parlamentar pentru transferul participației strategice
sursă Realitatea Plus.
Sunt propuneri de protecție formulate în documentare. Din materialul primit nu rezultă că acestea au fost deja solicitate oficial sau introduse în acord.
Întrebări fără răspuns privind viabilitatea proiectului
Iar întrebările nu se opresc la acționariat. În versiunea analizată, planul de afaceri nu este finalizat, iar prevederea privind negocierea unor contracte cu beneficiari români nu garantează un volum minim de comenzi.
Rămâne, astfel, de clarificat pe ce comenzi se bazează investiția, când devine rentabilă și ce beneficii concrete aduce industriei românești.
Miza este ce obține România în schimbul contribuției sale: capacitate de producție, acces durabil la tehnologie și garanții că investiția publică este protejată.