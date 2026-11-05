Percheziții în Buzău într-un dosar de trafic de persoane. 30 de tinere ar fi fost exploatate sexual
Percheziții în Buzău
Percheziții în Buzău într-un dosar de trafic de persoane. Aproximativ 30 de tinere ar fi fost exploatate sexual în Europa. Prejudiciul depășește 3 milioane de euro.
O amplă anchetă privind traficul de persoane și proxenetismul a dus la descinderi în Buzău, București și județul Ilfov, dar și în Germania și Austria. Procurorii DIICOT investighează activitatea unei grupări infracționale care ar fi racolat tinere prin metoda „Loverboy”, pe care ulterior le-ar fi obligat să practice prostituția în mai multe țări europene. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 3 milioane de euro.
Descinderi în Buzău și în alte zone din țară și străinătate
Potrivit informațiilor furnizate de DIICOT, în cadrul operațiunii au fost efectuate 36 de percheziții domiciliare în București, județele Buzău și Ilfov. Alte 21 de percheziții au avut loc în Germania, în orașele Nürnberg, Hamburg, Freiburg și Stuttgart, precum și în Austria, la Viena, inclusiv în incinta unui club.
Trei dintre perchezițiile desfășurate pe teritoriul României au avut loc în municipiul Buzău.
Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.
În centrul investigației se află membrii unui clan din Capitală, despre care anchetatorii susțin că ar fi coordonat activitatea grupării.
Tinere racolate prin metoda „Loverboy” și exploatate sexual în străinătate
Conform procurorilor, activitatea infracțională ar fi început în ianuarie 2020. Membrii grupării ar fi recrutat tinere prin metoda „Loverboy”, folosind relații sentimentale și promisiuni pentru a le câștiga încrederea.
Ulterior, victimele ar fi fost transportate și cazate în Germania, Olanda și Austria, unde ar fi fost constrânse, inclusiv prin violențe fizice și psihice, să practice prostituția în beneficiul grupării.
Anchetatorii au identificat până în prezent aproximativ 30 de victime. Gruparea ar fi ajuns la circa 30 de membri, majoritatea legați prin relații de rudenie.
Membrii acesteia s-ar fi ocupat de recrutarea victimelor, transportul și cazarea lor în străinătate, dar și de identificarea clienților, prin intermediul anunțurilor publicate pe site-uri de profil.
Peste 3 milioane de euro obținuți din exploatarea victimelor
Potrivit DIICOT, banii proveniți din exploatarea sexuală a tinerelor ar fi ajuns la membrii grupării prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid de numerar sau transport direct de bani.
În unele situații, sumele ar fi fost colectate personal de suspecți, care se deplasau în străinătate atât pentru recuperarea banilor, cât și pentru menținerea controlului asupra activității de exploatare.
Procurorii estimează că, prin aceste activități, membrii grupării ar fi obținut și rulat peste 3 milioane de euro.
Doi polițiști ar fi sprijinit activitatea grupării
Ancheta scoate la iveală și posibila implicare a doi agenți de poliție, despre care procurorii susțin că ar fi oferit sprijin membrilor grupării.
Unul dintre agenți ar fi transmis informații referitoare la o plângere formulată de una dintre victime. Cel de-al doilea ar fi intervenit pentru preluarea dosarului și ar fi divulgat informații obținute prin accesarea bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne.
Potrivit anchetatorilor, aceste acțiuni ar fi urmărit îngreunarea cercetărilor și protejarea activităților infracționale.
Dosarul este instrumentat de procurorii DIICOT – Structura Centrală, în cooperare cu autoritățile judiciare din Germania și alte instituții partenere din străinătate.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a responsabilității persoanelor implicate.
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