Un drum județean din Buzău, blocat din nou! Reabilitarea așteptată de peste trei ani
Drum județean Buzău
Reabilitarea drumului DJ203K Vintilă Vodă – Plaiul Nucului este din nou blocată. O contestație la licitație întârzie proiectul de 387 milioane de lei.
Modernizarea DJ203K, pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, întâmpină un nou obstacol birocratic. Deși Consiliul Județean Buzău anunțase câștigătorul licitației pentru reabilitarea celor 30 de kilometri de drum, rezultatul procedurii a fost contestat de un alt grup de constructori. Astfel, proiectul așteptat de peste trei ani riscă să fie amânat din nou.
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județul Buzău este din nou în impas. Lucrările de modernizare a drumului județean DJ203K, între Vintilă Vodă și Plaiul Nucului, nu pot avansa deocamdată, după ce procedura de atribuire a contractului a fost contestată.
Este ultimul tronson nemodernizat al celui mai lung drum județean din Buzău, iar localnicii și șoferii care folosesc această rută așteaptă de mai bine de trei ani începerea reabilitării.
Licitația pentru modernizarea DJ203K, contestată după desemnarea câștigătorului
Consiliul Județean Buzău anunțase pe 21 octombrie 2026 rezultatul licitației deschise încă din 2023. Câștigătoare fusese declarată asocierea formată din Construcții Erbașu SA și Team Star Sud 2019 SRL.
Procedura nu a fost însă încheiată fără probleme. Pe 2 noiembrie, în ultima zi prevăzută pentru depunerea contestațiilor, un alt grup de constructori a contestat rezultatul evaluării financiare.
Este vorba despre asocierea Drupo Group SRL, în calitate de lider, Metag Insaat Ticaret Anonim Sirketi și Leu Aqvacultura SRL.
Potrivit informațiilor transmise de Consiliul Județean Buzău, contestația vizează modul în care a fost realizată evaluarea ofertelor financiare.
Autoritatea județeană trebuie să transmită un punct de vedere către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), în termen de cinci zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării. Ulterior, va fi așteptată decizia instituției.
Până la soluționarea contestației, proiectul rămâne blocat procedural.
Cât costă reabilitarea celor 30 de kilometri de drum județean
Contractul pentru modernizarea tronsonului Vintilă Vodă – Plaiul Nucului vizează o distanță de aproximativ 30 de kilometri.
Asocierea desemnată câștigătoare și-a asumat executarea lucrărilor pentru suma de 387 de milioane de lei, în condițiile în care valoarea estimată inițial a proiectului era de 467 de milioane de lei.
Durata de execuție prevăzută este de 36 de luni, calculate de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
Chiar dacă procedura de atribuire va fi deblocată în perioada următoare, șoferii vor mai avea de așteptat până când vor putea circula pe un drum complet modernizat.
Ce lucrări sunt prevăzute pe DJ203K Vintilă Vodă – Plaiul Nucului
Proiectul nu presupune doar refacerea suprafeței carosabile, ci și intervenții complexe pentru consolidarea infrastructurii rutiere.
Planul de modernizare include lucrări de consolidare a drumului, construirea sau reabilitarea podurilor și modernizarea completă a tronsonului.
De asemenea, sunt prevăzute intervenții asupra rețelei de distribuție a apei, inclusiv devierea și relocarea acesteia pe teritoriul comunelor Mânzălești și Vintilă Vodă.
Investiția beneficiază de finanțare prin Programul Regional Sud-Est, cu fonduri nerambursabile gestionate prin ADR Sud-Est. Consiliul Județean Buzău contribuie cu o cotă de cofinanțare de 2%, la care se adaugă cheltuielile neeligibile.
Șoferii din Buzău mai au de așteptat până la modernizarea drumului
Noul blocaj prelungește incertitudinea în jurul unui proiect de infrastructură așteptat de comunitățile din zonă.
Situația amintește de întârzierile înregistrate și în cazul drumului care asigură accesul către Vulcanii Noroioși, unde lucrările au început abia în 2026.
Pentru locuitorii comunelor traversate de DJ203K, modernizarea tronsonului Vintilă Vodă – Plaiul Nucului rămâne esențială pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și a legăturilor rutiere din județ.
Deocamdată, însă, proiectul depinde de soluționarea contestației depuse la CNSC și de finalizarea procedurilor administrative.
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