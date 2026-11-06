Expert internațional în armament: ce pierde Rheinmetall dacă România renegociază contractul de miliarde de euro – exclusivitate Ana Maria Păcuraru

Jurnalista Ana Maria Păcuraru a obținut, în exclusivitate pentru Realitatea Plus, analiza unui expert de la Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) privind contractul dintre România și gigantul german Rheinmetall. Acesta a explicat ce poate pierde Rheinmetall dacă Bucureștiul renegociază contractul de 5,7 miliarde de euro și de ce România nu este dependentă de un singur producător de armament.
Potrivit lui Pieter Wezeman, de la Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) și unul dintre cei mai importanți cercetători în industria armamentului, contractul pentru cele 298 de vehicule blindate Lynx reprezintă una dintre cele mai mari tranzacții recente ale companiei în afara Germaniei.
O eventuală anulare ar însemna o pierdere importantă pentru Rheinmetall, însă nu una catastrofală, având în vedere comenzile de peste 75 de miliarde de euro pe care compania germană le are deja în portofoliu.
Expertul SIPRI mai spune că achiziția unui singur tip de armament de la un singur furnizor este o practică normală și că România are, în ansamblu, un portofoliu diversificat de furnizori, din Statele Unite, Israel, Coreea de Sud, Turcia și alte state.
Iar mesajul cel mai important: renegocierea sau chiar anularea unui contract de armament nu este ceva neobișnuit în Europa. Expertul dă exemplul Germaniei, care a anulat chiar în acest an un contract de 4,6 miliarde de euro pentru fregate, din cauza întârzierilor, și a mutat comanda către un alt furnizor.
România nu ar fi prima țară europeană care renunță la un contract militar de miliarde de euro. Întrebarea este dacă Bucureștiul va avea capacitatea să transforme o eventuală renegociere într-o achiziție mai bună pentru Armata Română.