Percheziții în România, Germania și Austria împotriva unei grupări de trafic de persoane

Joi, 5 noiembrie 2026, procurorii DIICOT au pus în aplicare 57 de mandate de percheziție în România, Germania și Austria, vizând o grupare suspectată de trafic de persoane și exploatare sexuală a cel puțin 30 de tinere.
Acțiunea s-a desfășurat simultan pe teritoriul României și al Germaniei. În țara noastră, polițiștii au executat 36 de percheziții domiciliare în București, Ilfov și Buzău. În Germania, 21 de percheziții au avut loc în Nürnberg, Hamburg, Freiburg și Stuttgart, iar în Austria s-a acționat în incinta unui club din Viena.
Investigația vizează o grupare de criminalitate organizată cu aproximativ 30 de membri, condusă de un suspect de 35 de ani. Potrivit DIICOT, activitatea infracțională a început în ianuarie 2020 și s-a concentrat pe recrutarea victimelor prin metoda „lover boy”, urmată de șantaj emoțional și violență fizică pentru forțarea practicării prostituției.
Victimele au fost exploatate în mai multe țări
Tinerile identificate, cel puțin 30 până în prezent, erau transportate în Germania, Olanda și Austria. Membrii grupării se ocupau de promovarea anunțurilor pe site-uri specializate, conducerea victimelor la clienți și cazarea acestora în imobile închiriate special.
Procurorii au stabilit că suma obținută din exploatarea sexuală a fost rulată prin transferuri bancare, sisteme de transfer rapid de numerar sau transport direct. Doar prin intermediul transferurilor monetare, suspecții au mișcat peste 3 milioane de euro.
Implicarea a doi agenți de poliție
Cercetările au relevat că gruparea a beneficiat de sprijinul a doi agenți de poliție. Unul dintre aceștia ar fi furnizat informații despre o plângere formulată de o victimă, în timp ce celălalt ar fi preluat instrumentarea cauzei pentru a controla și tergiversa cercetările.
Al doilea agent ar fi divulgat, de asemenea, informații obținute prin accesarea nejustificată a bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne, acțiune menită să îngreuneze activitatea anchetatorilor. Infracțiunile reținute includ constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului și divulgarea informațiilor secrete.
Pentru documentarea activității transfrontaliere, autoritățile din România și Germania au semnat în septembrie 2026 un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT), sub egida EUROJUST. Audierile sunt programate la sediul DIICOT – Structura Centrală.