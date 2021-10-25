Economie· 1 min citire

Culisele Statului Paralel: Bugetari de lux, topul "sinecuriștilor" de la stat

Culisele Statului Paralel: Bugetari de lux, topul "sinecuriștilor" de la stat

Culisele Statului Paralel: Bugetari de lux, topul "sinecuriștilor" de la stat

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 25 oct. 2021, 22:14

Cât plătește statul pentru bugetarii de lux

În ciuda promisiunilor politicianiste lansate, de regulă, în preajma alegerilor, numărul și veniturile bugetarilor de lux crește de la an la an. Directori de instituții, de agenții, autorități și companii ale statului câștigă lunar sume a căror medie este de 10.000 de euro, arată o analiză făcută de publicația Strict Secret. 

Strict Secret i-a reunit, pentru prima dată în presa din România, pe toți "sinecuriștii" importanți ai României, într-un TOP asemănător celui în care sunt prezenți oamenii de afaceri. Sunt șefi de bănci, de companii naționale, de agenții, care încasează de la câteva mii la zeci de mii de euro pe lună.

În emisiunea "Culisele Statului paralel" au fost prezentați 10 dintre bugetarii de lux, aleși fie pentru că sunt nume sonore, fie pentru modul în care reușesc să adune sume uriașe.

Vezi AICI care sunt cei 10 bugetari de lux.

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