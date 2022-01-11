Brăila, Constanța și Buzău, județele cu cele mai multe tranzacții de terenuri agricole în decembrie 2021

În 2021, cele mai multe vânzări de imobile s-au înregistrat în luna decembrie – 74.429
În luna decembrie 2021 au fost vândute, la nivelul întregii ţări, 74.429 de imobile, cu 16.865 mai multe faţă de luna noiembrie a anului 2021. Numărul caselor, terenurilor şi apartamentelor care au făcut obiectul tranzacţiilor în luna decembrie este cu 2.926 mai mic faţă de perioada similară a anului 2020, a transmis Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANPCI).
Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în decembrie 2021, în Bucureşti – 14.438, Ilfov – 4.902 şi Constanţa – 3.950. Judeţele cu cele mai puţine imobile vândute în aceeaşi perioadă sunt Călăraşi – 303, Covasna – 449 şi Caraş Severin – 485.
Numărul ipotecilor, la nivel naţional, în decembrie 2021, a fost de 28.924, cu 2.204 mai mic faţă de decembrie 2020. Cele mai multe operaţiuni de acest gen au fost înregistrate în Bucureşti – 6.523, Ilfov – 2.404 şi Constanţa – 1.413. La polul opus se află judeţele Sălaj – 64, Harghita – 81 şi Covasna – 82.
Judeţele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în ultima lună a anului 2021 sunt Brăila – 956, Constanţa – 688 şi Buzău – 671.
În luna decembrie, în județul Buzău s-au mai vândut 13 terenuri neagricole în extravilan, 389 cu construcții și 216 fără construcții, în intravilan, dar și 136 unități individuale. În județul Brăila s-au mai vândut 3 terenuri neagricole în extravilan, 113 terenuri cu construcții și 27 fără construcții, în intravilan, precum și 80 de unități individuale.
Pe parcursul anului 2021 au fost tranzacţionate în total 698.756 de imobile, cu 95.951 mai mult faţă de 2020.
În 2021, cele mai multe vânzări de imobile s-au înregistrat în luna decembrie – 74.429, iar cele mai puţine, în mai – 47.773. În anul 2020, cele mai multe tranzacţii au fost înregistrate în octombrie – 83.675 şi cele mai puţine în aprilie – 27.021.
Sursa: Realitatea de Braila