Un mort și doi răniți într-un accident în județul Buzău: mașina în care se aflau a intrat într-un copac
O femeie de 83 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite, marți, într-un accident rutier produs pe DC162, în localitatea Scutelnici din județul Buzău.
Potrivit IPJ Buzău, un autoturism condus din direcția Arcanu către Scutelnici de un bărbat de 74 de ani, din București, ar fi pierdut controlul direcției și a părăsit partea carosabilă, izbindu-se de un copac aflat pe marginea drumului.
O victimă decedată și două persoane rănite
În urma impactului, o femeie de 83 de ani, din județul Buzău, a decedat. Accidentul s-a soldat și cu rănirea șoferului, precum și a unei pasagere de 80 de ani, din Buzău. Ambele persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.
Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.
Citește și:
- 14:54 - Rusia critică posibile exerciții nucleare franco-poloneze: „UE se militarizează”
- 14:50 - Populația lumii a depășit limitele planetei: Pământul nu mai poate susține consumul actual
- 14:42 - Grindeanu îi dă un ultimatum lui Bolojan: "Dacă mâine nu ajungem la o soluție vom retrage miniștrii PSD din Guvern"
- 14:37 - Explozie devastatoare într-o locuință din Brăila: un bărbat are arsuri pe 80% din corp după ce a încercat să aprindă aragazul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News