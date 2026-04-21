Un mort și doi răniți într-un accident în județul Buzău: mașina în care se aflau a intrat într-un copac

21 apr. 2026, 14:42
Actualizat: 21 apr. 2026, 14:45
Accident Buzău

O femeie de 83 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite, marți, într-un accident rutier produs pe DC162, în localitatea Scutelnici din județul Buzău.

Potrivit IPJ Buzău, un autoturism condus din direcția Arcanu către Scutelnici de un bărbat de 74 de ani, din București, ar fi pierdut controlul direcției și a părăsit partea carosabilă, izbindu-se de un copac aflat pe marginea drumului.

În urma impactului, o femeie de 83 de ani, din județul Buzău, a decedat. Accidentul s-a soldat și cu rănirea șoferului, precum și a unei pasagere de 80 de ani, din Buzău. Ambele persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

