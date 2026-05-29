Scandal la Brigada Rutieră din București: patru polițiști, în arest la domiciliu într-un dosar de mită și declarații false

Patru agenți ai Brigăzii Rutiere a Poliției Capitalei au fost plasați în arest la domiciliu după ce procurorii i-au acuzat că ar fi primit mită pentru a acoperi identitatea adevăratului șofer implicat într-un grav accident rutier produs în Sectorul 5 al Capitalei.

Anchetatorii susțin că polițiștii au acceptat o versiune falsă a evenimentelor, deși știau că persoana care și-a asumat accidentul nu era cea care se afla la volan.

Accident grav în Sectorul 5: mașină incendiată și gard distrus

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, incidentul a avut loc în noaptea de 23 spre 24 ianuarie 2026, pe o stradă din București, Sector 5.

Autoturismul implicat a lovit puternic gardul unui imobil, iar în urma impactului vehiculul a luat foc și a ars complet. Incendiul a afectat și alte bunuri aflate în apropiere.

La fața locului au intervenit cei patru agenți de poliție rutieră, cu vârste cuprinse între 29 și 39 de ani.

Cum ar fi încercat șoferul băut să scape de răspundere

Ancheta procurorilor arată că adevăratul șofer era un bărbat care consumase alcool înainte de accident. Pentru a evita consecințele legale, acesta și-ar fi convins sora să declare în mod fals că ea conducea mașina în momentul impactului.

Femeia s-a prezentat în fața polițiștilor și a susținut că ea se afla la volan. Deși agenții ar fi observat că declarația nu corespunde realității, aceștia ar fi acceptat varianta falsă după ce ar fi primit, prin intermediari, suma de 10.000 de lei și 50 de euro.

Ulterior, femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar documentele întocmite de polițiști ar fi consemnat în mod fals că aceasta era șoferul responsabil de producerea accidentului.

Polițiștii, acuzați de luare de mită și complicitate la fals

Cei patru agenți sunt cercetați pentru luare de mită și complicitate la fals în declarații. Procurorii au efectuat percheziții la domiciliile acestora și au instituit măsuri asigurătorii pentru confiscarea sumelor de bani presupus primite ca mită.

Inițial, polițiștii au fost reținuți pentru 24 de ore, însă ulterior judecătorii de la Tribunalul București au decis plasarea lor în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Alte trei persoane, cercetate sub control judiciar

În același dosar sunt investigate și alte trei persoane:

femeia care ar fi declarat fals că ea conducea autoturismul;

un bărbat care ar fi intermediat remiterea banilor către polițiști;

fratele femeii, considerat de anchetatori adevăratul șofer al mașinii implicate în accident.

Aceștia sunt cercetați pentru infracțiuni precum dare de mită, fals în declarații, complicitate și instigare.