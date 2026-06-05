Explozie în Portul Constanța: o hală industrială a fost DISTRUSĂ după autodetonarea dronei maritime
Explozie dronă Portul Constanța
O hală industrială din Portul Civil Constanța a fost avariată grav după ce o dronă maritimă descoperită în apropiere s-a autodetonat vineri dimineață. Explozia, produsă în zona Danei 78, nu a făcut victime, însă a declanșat o amplă mobilizare a autorităților, în condițiile în care alte trei drone maritime au fost identificate în perimetrul portuar.
Surse din portul maritim au declarat, pentru Agerpres, că suflul deflagrației a desprins bucăți dintr-o hală ce aparține unei societăți comerciale.
Lucrători portuari au mai spus că autoritățile sunt mobilizate în continuare, în condițiile în care ar mai fi fost descoperite alte trei drone maritime.
O dronă maritimă care a fost descoperită în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10:30, fără a produce victime, a informat Ministerul Apărării Naționale.
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