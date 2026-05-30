Scenariu sumbru după drona căzută la Galaţi! Zelenski se aşteaptă la lovituri masive din partea Rusiei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina se pregăteşte pentru un nou val de atacuri de amploare din partea Rusiei, în contextul tensiunilor crescute din regiune şi al incidentelor recente produse în apropierea graniţei cu România.

Într-un interviu acordat postului CBS News, liderul de la Kiev a precizat că autorităţile ucrainene au primit informaţii din partea serviciilor de intelligence care indică posibilitatea unor atacuri complexe ce ar putea implica drone, rachete de croazieră şi rachete balistice.

„Populaţia noastră trebuie să fie foarte, foarte atentă şi prudentă, iar copiii trebuie să folosească adăposturile antiaeriene, pentru că în noaptea aceasta sau mâine noapte, există o probabilitate mare - desigur, nimeni nu ştie 100% - dar există o probabilitate mare” de atacuri masive, a spus Zelenski.

Preşedintele ucrainean a mulţumit partenerilor occidentali pentru schimbul de informaţii privind planurile Moscovei, însă a atras atenţia că Ucraina are în continuare nevoie de sisteme moderne de apărare pentru a putea intercepta eficient atacurile aeriene.

În acest context, Zelenski a solicitat Statelor Unite suplimentarea ajutorului militar, inclusiv prin furnizarea unor noi sisteme Patriot. Cererea vine după unul dintre cele mai puternice atacuri aeriene lansate de Rusia de la începutul războiului, când sute de drone şi zeci de rachete au fost folosite împotriva Ucrainei.

Referindu-se la capacitatea de apărare a armatei ucrainene, liderul de la Kiev a explicat că toate resursele disponibile au fost mobilizate pentru a limita efectele atacurilor.

„Am folosit toate armele noastre, ceea ce avem, ceea ce producem şi, desigur, am folosit rachete antibalistice”, a spus Zelenski despre răspunsul Ucrainei la atacul din data de 25.

Totuşi, acesta a recunoscut că deficitul de sisteme de apărare antiaeriană rămâne una dintre cele mai mari probleme ale Ucrainei. „Este cel mai mare deficit pentru noi”, a precizat el.

Declaraţiile lui Zelenski vin după o nouă serie de atacuri ruseşti care au vizat inclusiv infrastructura aflată în apropierea frontierei dintre România şi Ucraina, sporind îngrijorările privind securitatea în regiune.