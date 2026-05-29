Nicușor Dan, mesaj dur pentru Rusia după incidentul de la Galați: „Nu va rămâne fără răspuns!”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj ferm către Rusia după incidentul în care o dronă militară s-a prăbuşit peste un bloc de locuinţe din Galaţi, afirmând că astfel de acţiuni reprezintă o escaladare gravă care nu poate fi ignorată.

După vizita efectuată la Galaţi, unde s-a întâlnit cu persoanele afectate de explozie, şeful statului a declarat că incidentul depăşeşte nivelul unui simplu accident de securitate.

„Federaţia Rusă a comis un act grav, care a pus în pericol vieţile cetăţenilor români pe teritoriul României. Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată şi nici nu va rămâne fără răspuns”, a transmis Nicuşor Dan.

Preşedintele a mulţumit autorităţilor implicate pentru intervenţia rapidă şi a precizat că a discutat cu victimele incidentului, cărora le-a transmis solidaritatea sa.

Totodată, liderul de la Cotroceni a acuzat Rusia că foloseşte astfel de tactici pentru a crea panică şi nesiguranţă în rândul populaţiei.

Potrivit lui Nicuşor Dan, obiectivul Moscovei este de a slăbi încrederea oamenilor şi de a provoca diviziuni în societate, însă România va rămâne unită în jurul valorilor democratice şi al integrităţii teritoriale.

„Indiferent cât de mult încearcă să ne dezbine, Rusia nu va reuşi să fractureze societatea românească atunci când vine vorba despre democraţie, libertate şi integritatea României”, a subliniat preşedintele.