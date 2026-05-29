Reacţie de ultimă oră a Kremlinului după expulzarea consulului rus din Constanţa

Rusia a reacţionat dur după ce autorităţile române au decis închiderea Consulatului General al Federaţiei Ruse din Constanţa şi declararea consulului general Andrei Kosilin drept „persona non grata”.

Mesajul Moscovei a venit vineri, prin vocea purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a avertizat că reacţia Kremlinului nu va întârzia.

„Măsurile de retorsiune legate de declararea consulului general rus drept persoană non grata şi de închiderea consulatului general nu vor întârzia să apară”, a declarat Zaharova pentru agenţia TASS.

Tensiunile dintre Bucureşti şi Moscova au crescut puternic după incidentul din Galaţi, unde o dronă rusească a lovit o clădire rezidenţială şi a provocat rănirea a doi civili.

Decizia României de a închide consulatul rus de la Constanţa vine în contextul escaladării situaţiei de securitate din regiune şi al reacţiilor dure venite din partea NATO şi a partenerilor occidentali după incidentul petrecut pe teritoriul românesc.