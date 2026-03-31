Protest al persoanelor cu dizabilități la ușa lui Bolojan

Sursă: realitatea.net

Sute de oameni, nemulțumiți de indemnizații și noile reguli de impozitare.

Consiliul Național al Dizabilității din România organizează marți un protest în Piața Victoriei, acuzând scăderea nivelului de trai al persoanelor cu handicap, anularea scutirilor de impozit și retrogradarea abuzivă a gradelor de invaliditate. Organizatorii estimează participarea a aproximativ 1.000 de persoane.

Persoanele cu dizabilități, la limita suportabilității

Președintele Consiliului, Daniela Tontsch, a declarat că persoanele cu dizabilități „au ajuns la limita suportabilității”, subliniind că indemnizațiile au rămas la nivelul anului 2024, în timp ce costurile de trai au crescut accelerat.

Critici la adresa evaluărilor medicale și scutirilor fiscale

Tontsch a acuzat anularea scutirilor de impozit și introducerea unor reduceri „nesemnificative”, solicitând revenirea la scutirea integrală și eliminarea criteriilor de evaluare medicală considerate abuzive. Potrivit acesteia, aproximativ 10.000 de persoane cu dizabilități foarte grave au fost trecute în grade inferioare de handicap.

Un memoriu cu revendicările a fost transmis Guvernului, iar protestatarii cer ca un reprezentant al Executivului să vină să discute direct cu ei.

„Aproape nu mai au din ce să supraviețuiască”

Tontsch afirmă că mulți dintre cei afectați „aproape nu mai au din ce să supraviețuiască”, neavând resurse pentru medicamente, tratamente sau terapii.

Ea respinge acuzațiile publice privind fraudele cu certificate de handicap, susținând că persoanele cu dizabilități sunt stigmatizate pe nedrept și nu sunt responsabile pentru eventualele nereguli din sistem.

Protestul din Piața Victoriei urmărește să atragă atenția asupra acestor probleme și să determine autoritățile să revină asupra măsurilor care, potrivit organizațiilor de profil, afectează grav viața persoanelor cu dizabilități.