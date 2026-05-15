Ion Cristoiu dezvăluie planul lui Bolojan de a rămâne premier: „A apelat la o șmecherie ca să rămână la putere”

Ion Cristoiu dezvăluie modul prin care Ilie Bolojan plănuiește să rămână la cârma țării. Analistul Realitatea PLUS susține că premierul interimar va sta în funcție până în decembrie, din moment ce a anunțat că legile vor fi depuse de acum încolo de membrii guvernului, în calitate de parlamentari. De asemenea, Ion Cristoiu a scos în evidență faptul că PSD-ul s-a angajat că va vota aceste propuneri.

„Știrea breaking news este șmecheria pe care a apelat el ca să mai stea până în septembrie. Da, deci, el nu are voie, stați, interimar, să facă proiecte de legi. Și atunci, pentru, și problema era în felul următor: ce ne facem că trebuie să facem alea, 9 legi, da? Guvernul nu mai poate.

Și atunci a apelat la o șmecherie, asta este, că membrii guvernului care sunt parlamentari depun un proiect în Parlament, el este votat, deci el stă până în septembrie.

Deci nu demisionează dimpotrivă, ne-a anunțat un lucru bun. Ideea de presiunea ca să avem un guvern legitim, ne era dată de aceste legi.

Ele trebuie făcute cât mai repede. Guvernul interimar nu poate să depună proiecte de legi. El însă a găsit o șmecherie, ca să și mai rămână, prin care membrii guvernului depun aceste proiecte de legi PSD-ul aici este capcană, normal ar fi PSD-ul spune nu votăm așa ceva, dacă nu pleci. PSD-ul însă s-a angajat că le votează și atunci guvernul ăsta poate să stea până în decembrie.”, a declarat Ion Cristoiu la Realitatea Plus.